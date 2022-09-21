Генерал Гурулёв: объявленная Путиным мобилизация позволит одержать победу

Владимир Путин сегодня, 21 сентября, объявил о частичной мобилизации в России. Генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулёв объяснил, с какой целью это сделано.

"В первую очередь мы должны прикрыть новые границы России. И сделать это надо так, чтобы никто даже не подумал туда сунуться. Это крайне необходимая и своевременная мера. Наша группировка в зоне СВО недостаточно многочисленная. Этими силами мы можем что-то "отжимать", держать удар противника, постепенно продвигаться. Но сейчас нам надо уверенно побеждать и освобождать территории. Чем дольше мы будем ждать, тем сильнее Запад накачает Украину оружием", — сообщает военный газете ВЗГЛЯД.

Гурулёв уверен, что частичная мобилизация положительно скажется на ходе спецоперации, так как новые границы РФ будут прикрыты. Сейчас нет времени ждать, когда появятся новые добровольцы, так как потери, безусловно, есть: кто-то болен, у кого-то закончился контракт, а кто-то погиб, заключил генерал.