Новость о частичной мобилизации прошла по всем регионам РФ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился с видеообращением в своем блоге, заявив, что в регионе приступили к исполнению поставленных целей:
"Мы внимательно выслушали задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и приступили к их исполнению. Кто, как не Белгородская область, понимает правильность, необходимость, своевременность принятых решений".
Стоит отметить, что прежде всего призыву будут подлежать военнослужащие, прошедшие службу в рядах вооружённых сил, и те, кто имеет военно-учётные специальности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.