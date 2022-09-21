Гладков: Белгородская область приступила к проведению частичной мобилизации

Новость о частичной мобилизации прошла по всем регионам РФ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился с видеообращением в своем блоге, заявив, что в регионе приступили к исполнению поставленных целей:

"Мы внимательно выслушали задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и приступили к их исполнению. Кто, как не Белгородская область, понимает правильность, необходимость, своевременность принятых решений".

Стоит отметить, что прежде всего призыву будут подлежать военнослужащие, прошедшие службу в рядах вооружённых сил, и те, кто имеет военно-учётные специальности.