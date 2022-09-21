Генерал Гурулёв: Украину ожидают тяжёлые последствия замены режима СВО на КТО

По мнению депутата Госдумы, генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулёва, что после воссоединения республик Донбасса и России Москва может ввести режим контртеррористической операции (КТО). Он не исключает, что в рамках КТО Россия прекратит прокачивать энергоресурсы по трубопроводам Украины.

Более того, Гурулёв считает, что новые обстоятельства позволят ВС РФ наносить удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры.

"Вы просто представьте на один момент, что в течение недели вся Украина, скорее всего быстрее, будет без электроэнергии и что случится через десять дней после этого. Я вас уверяю, что ездить ничего не будет", — цитирует слова генерал "Военное дело".