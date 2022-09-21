Кнутов заявил, что 300 тыс. резервистов помогут завершить задачи в ходе СВО

Под частичную мобилизацию подпадают военнообязанные. То есть те люди, которые прошли службу в армии, у которых есть военно-учётная специальность. Об этом заявил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru. Он отметил, что многие военнослужащие уже проходили военные сборы и знают, как вести себя во время боевых действий.

"Будут в первую очередь как раз идти те люди, специальности которых востребованы. А востребованы сейчас в первую очередь артиллеристы, миномётчики. Пехота — ключевая категория, которая необходима при проведении специальной военной операции", — объяснил Кнутов.

Киевское руководство проводит уже четвёртую волну мобилизации и также призывает около 300 тысяч резервистов. Численность украинской армии вместе с отрядом теробороны составляет около миллиона человек, заявил эксперт.

"Наши 300 тысяч человек — это, на мой взгляд, то количество, которое позволит завершить задачи, стоящие в специальной военной операции", — считает собеседник Pravda.Ru.

Кнутов подчеркнул, что основная цель СВО состоит в полном освобождении Донбасса. Однако не исключено, что в дальнейшем будут созданы буферные зоны вдоль Белгородской и Курской областей.

"Возможно, будет ещё поставлена задача в освобождение Новороссии — это Харьковская, Полтавская области, Запорожье, Днепропетровск, Николаев и Одесса. Это уже отдельный этап. Сейчас такая задача не стоит. Сейчас стоит задача — освобождение Донбасса и завершение освобождения Херсонской и Запорожской областей", — заключил эксперт.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в процессе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.