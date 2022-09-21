Леонков озвучил военные специальности, востребованные для мобилизации в РФ

Указ президента Владимира Путина о частичной мобилизации в России вызвал некоторые вопросы. Военный аналитик Алексей Леонков разъяснил наиболее интересующий: какие военные специальности востребованы во время мобилизации?

В резерве ВС РФ на данный момент числятся порядка 2 млн человек. Мобилизовать из запаса предполагается 300 тыс. Но сейчас на фронте необходимы определённые военные специальности.

"К примеру, специалистов связи, артиллеристов, танкистов, водителей БМП, других водителей военной техники, тех специалистов, кто служил в ВДВ. Понимаете, здесь ключевой момент — опыт. Некоторые из тех, кто находятся в запасе, имеют опыт прохождения службы в зоне боевых действий. У нас есть ребята, прошедшие Чечню, некоторые были в Сирии. В основном будут предлагать службу именно этому контингенту", — рассказал Леонков в беседе с "МК".