Кадыров: частичная мобилизация поставила в безвыходное положение Киев и НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, отметив, что это важный шаг для разворачивания масштабных действий по защите безопасности российского государства.

"Сегодняшнее обращение к россиянам Верховного Главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО. Я полностью поддерживаю принятые президентом решения", — отметил он.

По словам Кадырова, военный блок никогда не скрывал своего желания развалить Россию, именно поэтому Запад пичкает Украину своим вооружением.

"В результате именно из натовского оружия фашисты убивают мирное население Донбасса и обстреливают территорию нашего государства", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе обращения по поводу ситуации в Донбассе заявил о необходимости частичной мобилизации. Он подчеркнул, что будет именно частичная мобилизация: на военную службу будут призваны только те люди, которые имеют опыт ведения боевых действий.