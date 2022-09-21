Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил отправлять противников частичной мобилизации в места проведения специальной операции на Украине, пишет EADaily.

"Президент знает, что нужно для того, чтобы сохранить суверенное государство, его решения никто не должен обсуждать, их нужно выполнять. Те, кто будет выходить и выступать против — враги народа, их надо отправлять в места проведения спецоперации", — отметил он.