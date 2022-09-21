Ополченцы Донбасса раскрыли специальности, востребованные при мобилизации в РФ

Ополченцы Донбасса рассказали, какие военные специальности при мобилизации нужны ВС РФ. Своим мнением они поделились в беседе с изданием "Московский комсомолец".

Известный блогер Владлен Татарский утверждает, что армия нуждается в пехотинцах, стрелках, стрелках-разведчиках, гранатомётчиках, а также операторах беспилотных летательных аппаратов, связистах и снайперах. Также не обойтись без специалистов, разбирающихся в приборах технической разведки, системах радиоэлектронной борьбы. Востребованы механики-водители, стрелки-операторы бронетранспортёров и боевых машин пехоты, а также военные медики.

Татарский подчеркнул, что сейчас в первую очередь призывают тех, у кого контракт закончился не более пяти лет назад.

"Эти люди ещё, в принципе, не должны были напрочь утратить имеющиеся у них навыки, им просто надо освежить их в памяти. В этом и основной смысл частичной мобилизации — когда не надо совершенно далёкого от армии человека вводить в курс дела", — сообщил блогер.

Бывшая участница боевых действий в Донбассе, волонтёр Наталья Хим (Максимус) согласна с Татарским и считает, что самые востребованные специалисты в зоне спецоперации — это снайперы, разведчики, операторы дронов, медики и пехотинцы, а также водители.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко полагает, что на передовой нужны квалифицированные кадры в области артиллерии: командиры расчётов орудий, наводчики, механики-водители, операторы. Тажке требуются специалисты, умеющие работать в разведорганах и войсках радиоэлектронной борьбы.