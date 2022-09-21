Кедми анонсировал третий этап СВО: "Уничтожение армии Украины"

РФ абсолютно плевать, признает коллективный Запад референдумы на освобожденных территориях Украины или нет.

Непрекращающиеся обстрелы националистами будут только приближать Россию к черте, пресечение которой останется лишь объявление войны.

Об этом на телеканале "Россия 1" сказал израильский эксперт Яков Кедми.

Он отметил, что Москва переходит к третьему этапу спецоперации — окончательному уничтожению ВСУ.

"Продолжение атак в той интенсивности и так, как они делали, на российскую территорию, а это уже российская территория, с 1 октября, оно ставит вопрос всё больше и больше оказывать давление на Россию для защиты своей территории от агрессивных атак, которые угрожают жизнеспособности населения, объявить войну. И это совершенно другой порядок", — отметил обозреватель.

А то, что сегодня происходит — это окончание второго этапа СВО, который был направлен на уничтожение мощи армии Украины. Правда, на Западе решили возместить потери вооружения ВСУ и это всё затянуло.

"После 1 октября Россия уже готова перейти к третьему этапу: окончательное уничтожение армии Украины", — подытожил Кедми.