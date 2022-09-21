Бондарев: выпускников военных кафедр в вузах не будут привлекать к мобилизации

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев проинформировал о том, что выпускников военных кафедр в высших учебных заведениях не будут приравнивать к прошедшим военную службу, поэтому они не попадают под частичную мобилизацию.

"Я ещё раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил", — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения по поводу ситуации в Донбассе заявил о необходимости частичной мобилизации. Он подчеркнул, что будет именно частичная мобилизация: на военную службу будут призваны только те люди, которые имеют опыт ведения боевых действий.