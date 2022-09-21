Столтенберг: Россия не победит НАТО в ядерном конфликте

Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сказал, что во время ядерного конфликта Россия не сможет победить альянс.

Вместе с этим руководитель объединения отметил, что западные чиновники фиксируют возможные изменения стратегии использования такого вооружения со стороны Москвы. НАТО наблюдает за шагами российских властей, подчеркнул генсек, слова которого приводит Reuters.

Ранее лидер РФ Владимир Путин предупредил, что при попытках нарушить территориальную целость нашей страны Москва способна использовать для защиты ядерное оружие.