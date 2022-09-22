МО Украины: компании США уже тестируют на территории страны новое оружие

На территории Украины уже тестируют своё оружие некоторые американские компании. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова.

По его словам, Киеву передано "ещё не выпущенное" оборудование от ряда компаний. Речь, в частности, идёт о технологиях для защиты от помех и против беспилотников.

"И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий", — заявил собеседник издания.

Оборонные компании США могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов, добавил Гаврилов.

Он даже обратился к производителям оружия с предложением посылать на Украину идеи или проекты, которые требуется испытать перед массовым производством.