Российские десантники захватили бронетехнику боевиков ВСУ

Продолжается освобождение Украины от националистического режима киевской власти.

В зоне спецоперации российские десантники захватили бронетехнику бандеровцев. Об этом сообщает издание "Русская Весна".

По информации военных корреспондентов, среди трофеев бронетранспортёр — БТР-3У производства Украины, дооборудованный западным вооружением, а также боевая машина пехоты — БМП-2, переданная боевикам ВСУ из стран Восточной Европы.

Напомним, накануне националисты нарушили систему охлаждения на Запорожской АЭС. Об этом рассказал член ВГА Владимир Рогов.

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