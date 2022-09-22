Военком Якутии: мобилизованные россияне будут получать от 205 тысяч рублей

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил, что мобилизованные для участия в спецоперации на Украине граждане России приравниваются к военным, проходящим службу по контракту, а размер заработной платы будет варьироваться от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Также Авдонин добавил, что прежде всего, кандидатами на частичную мобилизацию будут россияне, прошедшие службу не позже трёх лет назад. Помимо этого, они должны владеть военными навыками.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения по поводу ситуации в Донбассе заявил о необходимости частичной мобилизации. Он подчеркнул, что будет именно частичная мобилизация: на военную службу будут призваны только те люди, которые имеют опыт ведения боевых действий.