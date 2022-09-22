ВС РФ нанесли девять ракетных ударов по военным целям в Запорожье

В рамках специальной военной операции на Украине продолжается нанесение точных ракетных ударов по военным объектам противника.

Очередная серия ударов поразила военные цели в Запорожье. По данным военных корреспондентов "Русской весны", в городе прогремело девять взрывов. В центральной части населённого пункта разрушен отель, в котором размещался личный состав украинской армии. Прилёты также зафиксированы на электроподстанции и телевышке.

Ранее сообщалось, что ночью, 20 сентября, российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в Очакове и по Днепропетровской области.