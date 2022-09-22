В рамках специальной военной операции на Украине продолжается нанесение точных ракетных ударов по военным объектам противника.
Очередная серия ударов поразила военные цели в Запорожье. По данным военных корреспондентов "Русской весны", в городе прогремело девять взрывов. В центральной части населённого пункта разрушен отель, в котором размещался личный состав украинской армии. Прилёты также зафиксированы на электроподстанции и телевышке.
Ранее сообщалось, что ночью, 20 сентября, российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в Очакове и по Днепропетровской области.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.