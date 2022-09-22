В результате трудных переговоров с украинской территории возвращены 55 бойцов Вооружённых сил России и ЛДНР.
Им в плену грозила смертельная опасность, сообщило Министерство обороны РФ.
"В настоящее время все военнослужащие самолётом военно-транспортной авиации доставлены на территорию РФ и находятся в медучреждениях Минобороны. Всем освобождённым военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", — в частности сказано в заявлении ведомства.
Ранее уже сообщалось, что Россия в ходе обмена военнопленными освободила граждан США Александра Дрюке и Энди Хюина.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.