Медведев предостерёг НАТО от ударов по Крыму: гиперзвуковое оружие быстрее

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал обращение лидера РФ Владимира Путина к нации, который сообщил о включении регионов в состав Российской Федерации после проведения референдума, их защите со стороны нашей армии и готовности применять для этого любые силы, в том числе ядерное оружие.

"Отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму", — сказал Медведев.

Он предупредил, что гиперзвуковые ракеты атакуют Европу и Штаты быстрее, чем альянс навредит полуострову.

По словам зампреда СБ, Россия "выбрала свой путь". Военно-политическому блоку НАТО, жителям стран этого объединения необходимо осознать, что курс Москвы не изменится, подчеркнул чиновник.

Ранее Медведев выступил за проведение референдумов на подконтрольных РФ территориях.