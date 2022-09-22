Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал обращение лидера РФ Владимира Путина к нации, который сообщил о включении регионов в состав Российской Федерации после проведения референдума, их защите со стороны нашей армии и готовности применять для этого любые силы, в том числе ядерное оружие.
"Отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму", — сказал Медведев.
Он предупредил, что гиперзвуковые ракеты атакуют Европу и Штаты быстрее, чем альянс навредит полуострову.
По словам зампреда СБ, Россия "выбрала свой путь". Военно-политическому блоку НАТО, жителям стран этого объединения необходимо осознать, что курс Москвы не изменится, подчеркнул чиновник.
Ранее Медведев выступил за проведение референдумов на подконтрольных РФ территориях.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.