Член Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Виталий Павлюк сообщил, что подсчёт голосов после проведения референдума о вступлении в состав Российской Федерации будет завершён во второй половине дня 28 сентября.
"Подсчет голосов начнется сразу же после окончания голосования, потому что к вечеру 28 сентября у нас планируется объявление результатов", — отметил он.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.