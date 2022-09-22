Павлюк: результаты референдума в ЛНР будут объявлены 28 сентября

Член Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Виталий Павлюк сообщил, что подсчёт голосов после проведения референдума о вступлении в состав Российской Федерации будет завершён во второй половине дня 28 сентября.

"Подсчет голосов начнется сразу же после окончания голосования, потому что к вечеру 28 сентября у нас планируется объявление результатов", — отметил он.