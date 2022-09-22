Стрелков: Украина живёт мирной жизнью, пора это прекращать

Крупные украинские города живут, в основном, в режиме мирной жизни — в то время, как Херсон и Донецк каждый день подвергаются обстрелам, несущим гибель людей.

Нужно разбить всю авто- и ж/д системы Незалежной без возможности скорого восстановления, а после победы не допустить воссоздание русофобского режима.

Об этом сообщил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

"Надеюсь, что после столь решительных действий, которые были предприняты, такая ситуация изменится, и мы начнём поражать всю инфраструктуру Украины. Будем бить по бывшим "уважаемым киевским партнёрам" так, как положено бить по смертельным врагам, которые должны или быть уничтожены, или должны сложить оружие", — отметил ополченец.

А для урегулирования конфликта эксперт не видит ничего, чтобы могло примирить сейчас два враждующих государства.

Выход может быть только один: русофобская власть на Украине, которую и поставили там только для конфликта с Россией, должна исчезнуть. И только потом можно обсуждать какие-то вопросы урегулирования, убеждён Стрелков.

И после полной победы никогда не допускать даже возможности создания там чего-то подобного, нацеленного против РФ, подытожил он