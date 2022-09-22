Крупные украинские города живут, в основном, в режиме мирной жизни — в то время, как Херсон и Донецк каждый день подвергаются обстрелам, несущим гибель людей.
Нужно разбить всю авто- и ж/д системы Незалежной без возможности скорого восстановления, а после победы не допустить воссоздание русофобского режима.
Об этом сообщил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
"Надеюсь, что после столь решительных действий, которые были предприняты, такая ситуация изменится, и мы начнём поражать всю инфраструктуру Украины. Будем бить по бывшим "уважаемым киевским партнёрам" так, как положено бить по смертельным врагам, которые должны или быть уничтожены, или должны сложить оружие", — отметил ополченец.
А для урегулирования конфликта эксперт не видит ничего, чтобы могло примирить сейчас два враждующих государства.
Выход может быть только один: русофобская власть на Украине, которую и поставили там только для конфликта с Россией, должна исчезнуть. И только потом можно обсуждать какие-то вопросы урегулирования, убеждён Стрелков.
И после полной победы никогда не допускать даже возможности создания там чего-то подобного, нацеленного против РФ, подытожил он
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.