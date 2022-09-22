Каменнов: Китай не планирует атаковать Тайвань

Научный сотрудник Института Дальнего Востока Павел Каменнов оценил заявление председателя КНР Си Цзиньпина, который призвал армию страны готовиться к войнам. По мнению специалиста, Пекин не собирается нападать на Тайвань.

"Никто не говорит о торговых соглашениях между регионами, об их культурном сотрудничестве", — отметил эксперт, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Собеседник издания сообщил, что китайский лидер не планирует решать конфликт силовым путём. Как напомнил Каменнов, глава страны много раз указывал на важность подготовки к боевым действиям.

По словам специалиста, США пытаются разрушить экономику Китая, который является их конкурентом в этой сфере. Негативно на Пекин повлияет рост напряжённости между материковой КНР и Тайбэем, добавил эксперт.

Ранее Си Цзиньпин потребовал сосредоточиться на подготовке к войнам. Также руководитель государства указал на необходимость нововведений.