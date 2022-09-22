Военный эксперт прокомментировал угрозу генерала США ударить по Крыму

Военный эксперт Андрей Клинцевич прокомментировал заявление американского генерала-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса о том, что США нанесут "сокрушительный удар" по Крыму и Черноморскому флоту, если РФ применит ядерное оружие.

По словам Клинцевича, слова Ходжеса свидетельствуют о том, что он превратился в "русофоба украинского пошиба". Эксперт усомнился, что Соединённым Штатам удастся уничтожить Черноморский флот и российские военные базы в Крыму, поскольку воздушное пространство над полуостровом охраняют зенитно-ракетные комплексы С-400. Сейчас у США в Польше есть 12 истребителей F-22 Raptor, которые могут быть оснащены крылатыми и противокорабельными ракетами, напомнил Клинцевич. Их мощь нивелируется возможностями ЗРК С-400, подчеркнул он.

"Я бы не воспринимал Ходженса серьезно. Генерал в отставке нуждается в каком-то пиаре, в признании себя, как некоего эксперта", — сказал Клинцевич в беседе с ФАН.