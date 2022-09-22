Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу послали Западу чёткий сигнал о решимости довести до конца начатое на Украине. В своих выступлениях они подчеркнули, что Россия готова к серьёзной конфронтации и собирается одержать в ней победу. Так считает эксперт по международным вопросам Юрий Баранчик.
По его мнению, к их словам стоило бы добавить ещё одну "изюминку" — ударить по одному штабу в Киеве, который Шойгу назвал западным командованием Вооружённых сил Украины (ВСУ).
В нём расположились 150 военных из стран НАТО, как бывших, так и действующих, для непосредственного управления боевыми действиями на территории Украины, пояснил аналитик в своём Telegram-канале.
"Один, а лучше два "Кинжала". Это будет совсем недвусмысленный сигнал Западу о том, что надо сворачивать поддержку украинского нацистского режима. А без западной поддержки мы быстро сломаем ему хребет", — заключил Баранчик.
Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что дела Америки на Украине складываются не лучшим образом на фоне частичной мобилизации в России.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.