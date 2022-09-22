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Пентагон: возможность ядерного конфликта США с Россией реальна

Силовые структуры

Возможность прямого ядерного конфликта США с Россией или Китаем является реальной. Такое заявление сделал глава Стратегического командования США Чарльз Ричард, сообщает официальный сайт Пентагона.

В своём выступлении на конференции Ассоциации воздушных и космических сил 2022 года по воздуху, космосу и кибербезопасности Ричард также заявил, что Китай и Россия "могут достичь любого уровня насилия в любой точке мира".

Военный добавил, что США с такими врагами уже давно не сталкивались.

По его словам, угроза со стороны Китая продолжает расти, поэтому Америке необходимо реализовать против неё очень хорошую стратегию.

"Мы не знаем, чем это закончится, поскольку угроза со стороны России также продолжает расти", — заключил Рикардс.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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