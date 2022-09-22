Зеленский в ООН опять попрошайничал и требовал "везде исключить" Россию

Украина требует заблокировать с Россией торговлю, усилить санкции и исключить её из международных организаций.

Об этом на Генассамблее ООН говорил украинский президент Владимир Зеленский, сообщил "ПолитНавигатор".

"Санкции против агрессора — это часть формулы мира. Блокировка торговли, отношений с агрессором — это часть формулы мира. Отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето. В том случае, если речь идет о члене Совета безопасности ООН", — заявил глава Незалежной.

Также он снова выпрашивал оружие, боеприпасы и деньги. Зеленский сообщил всем, что любая страна нуждается в возможности защитить собственных граждан.

Если ей требуется помощь оружием — такую помощь надо дать, объяснил на Генассамблее гарант украинской конституции.

"Если нужна финансовая помощь для этого, то её тоже нужно предоставить. Если для этого необходимо помочь данными разведки — нужно это сделать", — подытожил Зеленский.