Украина требует заблокировать с Россией торговлю, усилить санкции и исключить её из международных организаций.
Об этом на Генассамблее ООН говорил украинский президент Владимир Зеленский, сообщил "ПолитНавигатор".
"Санкции против агрессора — это часть формулы мира. Блокировка торговли, отношений с агрессором — это часть формулы мира. Отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето. В том случае, если речь идет о члене Совета безопасности ООН", — заявил глава Незалежной.
Также он снова выпрашивал оружие, боеприпасы и деньги. Зеленский сообщил всем, что любая страна нуждается в возможности защитить собственных граждан.
Если ей требуется помощь оружием — такую помощь надо дать, объяснил на Генассамблее гарант украинской конституции.
"Если нужна финансовая помощь для этого, то её тоже нужно предоставить. Если для этого необходимо помочь данными разведки — нужно это сделать", — подытожил Зеленский.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.