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ГУР Минобороны Украины: командиры "Азова"* не знали, что едут на обмен

Силовые структуры

Командиры националистического батальона "Азов"*, которых обменяли сегодня на российских военнопленных, не знали, что едут на обмен. Они считали, что их везут на суд. Об этом заявил на брифинге руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

ГУР Минобороны Украины: командиры "Азова"* не знали, что едут на обмен

Он также рассказал об условиях, в которых "азовцы"* будут находиться в Турции.

По словам Буданова, некоторое время они будут жить в частном доме, а позже появятся в публичном пространстве и сами сообщат об условиях проживания.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что остался крайне недоволен совершённым обменом, добавив, что это всего лишь его личное мнение.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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