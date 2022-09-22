Пятеро британцев, задержанные в ДНР, были освобождены во время обмена военнопленными с киевской стороной.
Наёмники уже вернулись в Великобританию, сообщила местная пресса.
В числе освобожденных — Эйден Эслин и Шон Пиннер, которых суд ДНР приговорил к высшей мере.
"Хотим сказать, что мы вне опасности", — сообщил Пиннер на видео, летя в самолете.
Вместе с британцами был освобожден и боевик из Марокко Брахим Саадун, пишет newiz.ru. Надо отметить, что летели они бортом из Саудовской Аравии — обмен пленными произошёл при посредничестве этой арабской страны.
В российском МО ранее сообщили о возвращении домой 55 россиян, находившихся в плену.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.