Британские наёмники, приговоренные в ДНР к смерти, вернулись домой

Пятеро британцев, задержанные в ДНР, были освобождены во время обмена военнопленными с киевской стороной.

Наёмники уже вернулись в Великобританию, сообщила местная пресса.

В числе освобожденных — Эйден Эслин и Шон Пиннер, которых суд ДНР приговорил к высшей мере.

"Хотим сказать, что мы вне опасности", — сообщил Пиннер на видео, летя в самолете.

Вместе с британцами был освобожден и боевик из Марокко Брахим Саадун, пишет newiz.ru. Надо отметить, что летели они бортом из Саудовской Аравии — обмен пленными произошёл при посредничестве этой арабской страны.

В российском МО ранее сообщили о возвращении домой 55 россиян, находившихся в плену.