Генштаб ВСУ: русская армия продолжает наступление в Донбассе

Российские Вооружённые силы продолжают наступать в ДНР и ведут подготовку к референдуму.

Это главное из вечерней сводки Генштаба ВСУ 22 сентября.

Армия России продолжает сосредоточивать усилия, чтобы занять всю территорию Донецкой области, сообщает военное ведомство.

"На отдельных направлениях российские войска проводят мероприятия по перегруппировке, вводят резервы, а также ведут воздушную разведку. Армия России наступает в районах н. п. Купянск, Зайцево и Новомихайловка", — в частности, пишут в ГШ ВСУ.

Объединённая армия нанесла четыре ракетных и 17 авиационных ударов, а также 24 обстрела из реактивной системы залпового огня по объектам в районах 30 населённых пунктов.

Активизирована работа по подготовке и проведению референдума, подытожил украинский Генеральный штаб.