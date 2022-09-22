Частичня мобилизация: Россия будет проводить СВО не только на Украине

Частичная мобилизация призвана для спецоперации не только на Украине, но и в ряде других регионах континента.

Об этом сообщил геостратег Андрей Школьников.

"Решить вопрос можно было меньшим количеством человек. Мы поднимаем 300 тысяч. Для Украины это много. Они пойдут и на Закавказье, и на Среднюю Азию", — в эфире радио "Аврора" сказал эксперт.

По его словам, ближайшие два-три года РФ будет брать под свой контроль именно те регионы. Если там будут сами вести пророссийскую политику — хорошо.

"Если будут потакать русофобии и многовекторности, тогда извините", — отметил аналитик.

Он отметил, что по Закавказью и Средней Азии с РФ в унисон будут играть и КНР, и Иран, поскольку всем надоел тюркский каганат, за которым торчат уши Лондона.

В условиях мирового кризиса Российская Федерация обречена на расширение территории, отметил обозреватель.