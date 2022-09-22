Частичная мобилизация призвана для спецоперации не только на Украине, но и в ряде других регионах континента.
Об этом сообщил геостратег Андрей Школьников.
"Решить вопрос можно было меньшим количеством человек. Мы поднимаем 300 тысяч. Для Украины это много. Они пойдут и на Закавказье, и на Среднюю Азию", — в эфире радио "Аврора" сказал эксперт.
По его словам, ближайшие два-три года РФ будет брать под свой контроль именно те регионы. Если там будут сами вести пророссийскую политику — хорошо.
"Если будут потакать русофобии и многовекторности, тогда извините", — отметил аналитик.
Он отметил, что по Закавказью и Средней Азии с РФ в унисон будут играть и КНР, и Иран, поскольку всем надоел тюркский каганат, за которым торчат уши Лондона.
В условиях мирового кризиса Российская Федерация обречена на расширение территории, отметил обозреватель.
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К жителю Читы, попавшему под частичную мобилизацию, приехали домой сотрудники военкомата и лично в руки вручили повестку.