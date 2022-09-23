ВСУ в Николаеве баржами перегородили Южный Буг, опасаясь российских кораблей

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ), опасаясь, что в порт могут зайти российские корабли, перегородили баржами реку Южный Буг в Николаеве. Это видно по фотографиям, которые передали горожане изданию РИА Новости через жителя Донецка Сергея Лебедева.

Он объяснил, что, если присмотреться к фото Южного Буга со стороны Каботажного спуска, можно заметить серию барж, которые установили ВСУ. При увеличении хорошо видны как минимум четыре гружёные баржи.

Они, по мнению ВСУ, помогут задержать флот России, пояснил собеседник издания.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что ВС РФ уничтожили буксир в Очакове Николаевской области с помощью иранского беспилотника "Shahed-136".