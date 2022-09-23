Подоляка: Мобилизация в России — первый шаг, дальше — большая чистка

Все услышали слова Владимира Путина, поддержавшего решение ЛДНР и освобождённых территорий Украины о возвращении в РФ. Это значит, что агрессия Киева теперь направлена против России и русских. И на поле брани появится русская армия.

Об этом "Царьграду" сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Он отметил, что в частичной мобилизации части формируются не из кого попало (как в ВСУ), а из конкретных людей, входящих в штатную структуру нужного подразделения. Ну и общество должно меняться, говорит аналитик.

"Будут меняться правила игры в стране. То есть многие вещи, которые как бы можно было ещё делать — ругать специальную военную операцию, ругать армию, выражать "своё личное мнение" об этих событиях, которое вредит российскому обществу, всё это постепенно будет сворачиваться", — отметил журналист.

По его словам, нельзя сражаться, когда в тылу вредит мощнейшая пятая колонна. Обывателю теперь придётся это уяснить.

Также эксперт отметил, что некоторые чиновники ждут, что русская армия проиграет. И впереди большая чистка, уверен Подоляка.

"Очень надеюсь, что после обращения Путина всё это останется в прошлом. К каждому чиновнику будут предъявлять совершенно иные требования. Они должны будут либо поддержать происходящее, либо их сместят с насиженных мест", — подытожил блогер.