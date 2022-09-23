Генерал-лейтенант Эшли: слова Путина про ядерное оружие недооценили в США

Один из бывших представителей американского министерства обороны генерал-лейтенант в отставке Роберт Эшли заявил, что США могут недооценивать готовность российского президента Владимира Путина нанести ядерный удар по Украине. Об этом пишет Newsweek.

Слабо завуалированная угроза применения со стороны России ядерного оружия побудила президента США Джо Байдена и Совет национальной безопасности отреагировать, предупредив, что последуют "жёсткие ответы". При этом официальные лица также заверили, что "нет никаких признаков" перехода событий на этот уровень в ближайшее время, отмечает издание.

По мнению Эшли, такие заявления могут быть слишком наивными, когда речь идёт о Путине.

"Хотя он не хочет спекулировать на возможности ядерной атаки, меня беспокоит то, что мы, возможно, недооцениваем, как далеко Путин может зайти в эскалации конфликта", — заявил генерал-лейтенант.

Он добавил также, что оценивает возможность использования ядерного оружия Россией как очень низкую, но не нулевую, как писали многие.