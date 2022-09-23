Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко заявил, что россияне с категорией "В" в военном билете подлежат частичной мобилизации.
По данным "ИрСити", Фуженко во время пресс-конференции подчеркнул, что таких людей призовут последними. Известно, что речь идёт об ограниченно годных граждан, которые не служили из-за болезни.
Ранее в Институте изучения военных конфликтов рассказали, как изменится ход спецоперации из-за введения частичной мобилизации в России. По словам аналитиков, обстановка на фронте обострится.
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