На депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова на Украине объявили охоту, если он поедет участвовать в специальной военной операции.
Об этом в пятницу, 23 сентября, в Telegram-канале сообщили журналисты УНИАН — "Украинского независимого агентства новостей", подконтрольного украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
"Что ж, скоро начнём сафари на самого упоротого российского депутата. Если он, конечно, доедет", — написано в сообщении.
Напомним, парламентарии ГД РФ Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Виталий Милонов написали заявления с просьбой отправить их на фронт в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
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