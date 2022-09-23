На Украине объявлено "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронт

На депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова на Украине объявили охоту, если он поедет участвовать в специальной военной операции.

Об этом в пятницу, 23 сентября, в Telegram-канале сообщили журналисты УНИАН — "Украинского независимого агентства новостей", подконтрольного украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

"Что ж, скоро начнём сафари на самого упоротого российского депутата. Если он, конечно, доедет", — написано в сообщении.

Напомним, парламентарии ГД РФ Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Виталий Милонов написали заявления с просьбой отправить их на фронт в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.