Обращение президента Украины Владимира Зеленского касательно частичной мобилизации в России выдало страх Киева, пишет "Военное обозрение".
Во время своей речи глава киевского режима перешёл на русский язык, чтобы "объяснить происходящее". Он говорил о количестве погибших бойцов РФ, а также советовал российским солдатам сдаться либо бежать. По версии издания, в его речи чувствовались панические ноты, поскольку в зону спецоперации будут отправлены военнослужащие из РФ, имеющие серьёзный опыт.
Напоминаем, что армия Украины в ходе Херсонского наступления меньше чем за месяц потеряла тысячи военных.
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Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.