Обращение Зеленского на русском языке к военным ВС РФ выдало страх Киева

Обращение президента Украины Владимира Зеленского касательно частичной мобилизации в России выдало страх Киева, пишет "Военное обозрение".

Во время своей речи глава киевского режима перешёл на русский язык, чтобы "объяснить происходящее". Он говорил о количестве погибших бойцов РФ, а также советовал российским солдатам сдаться либо бежать. По версии издания, в его речи чувствовались панические ноты, поскольку в зону спецоперации будут отправлены военнослужащие из РФ, имеющие серьёзный опыт.

Напоминаем, что армия Украины в ходе Херсонского наступления меньше чем за месяц потеряла тысячи военных.

