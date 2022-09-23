Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что сегодня в рамках частичной мобилизации его сын был призван в Вооружённые силы России для участия в спецоперации на Украине.
"Закон один для всех, различий нет. Сегодня мой сын был призван. Уже утром выехал в подразделение на территории части. Я горжусь своим сыном, он будет защищать Донбасс", — подчеркнул он.
Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил о рассмотрении заявлений четырёх депутатов Госдумы с просьбой отправить их в зону спецоперации на Украине.
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