Сладков о депутатах Госдумы, решивших пойти на Украину: командиры не нужны

Военный журналист Александр Сладков выразил своё отношение к депутатам Госдумы, которые попросили отправить их на Украину для участия в спецоперации. Он заявил, что относится к ним с уважением.

Репортёр добавил, что командиры там не требуются, а вот простые штурмовики, которые берут позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ), наоборот, "нужны позарез".

"Никто людей отдавать и набирать под вновь прибывших командиров не будет", — заметил военкор в своём Telegram-канале.

По его словам, есть ещё вариант, когда каждый депутат будет прибывать со своими людьми, прошедшими через военкомат.

Однако их также раздадут по ротам и взводам вместо раненых и погибших, пояснил он.

"Значит, всё же штурмовиками… Я думаю, что депутаты это понимают и все равно идут", — заключил военкор.