Стецькив: Запад напрямую вмешается в конфликт на Украине

Экс-депутат Верховной рады Тарас Стецькив заявил, что страны Запада напрямую вмешаются в военный конфликт на Украине, если стране будет грозить прекращение существования.

"Рано или поздно, если Путин не остановится, это приведёт к вступлению Запада в в….* на стороне Украины уже откровенно. Особенно, если будет реальной опасность нанесения хотя бы тактического ядерного удара по территории Украины", — отметил он.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что Запад настолько "достал" Россию, что вполне возможна бомбардировка Украины ядерным оружием, чтобы показать всю серьёзность намерений Москвы.