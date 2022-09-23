Экс-депутат Верховной рады Тарас Стецькив заявил, что страны Запада напрямую вмешаются в военный конфликт на Украине, если стране будет грозить прекращение существования.
"Рано или поздно, если Путин не остановится, это приведёт к вступлению Запада в в….* на стороне Украины уже откровенно. Особенно, если будет реальной опасность нанесения хотя бы тактического ядерного удара по территории Украины", — отметил он.
Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что Запад настолько "достал" Россию, что вполне возможна бомбардировка Украины ядерным оружием, чтобы показать всю серьёзность намерений Москвы.
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Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.