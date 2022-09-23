Эксперт Шурыгин заявил, что медкомиссию при мобилизации пройдут далеко не все

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, многие резервисты не пройдут медицинскую комиссию. Он отметил, что российские военкоматы были готовы к частичной мобилизации заранее, поэтому все повестки уже были отправлены.

Перед отправкой в учебные центры мобилизованные в обязательном порядке пройдут медицинскую комиссию. Шурыгин подчеркнул, что этот отбор пройдут не все, кого призвали, поскольку в зоне военной спецоперации нужны здоровые и боеспособные кадры.

"Мы призываем не миллионы — мы призываем 300 тысяч. Это примерно 1 процент от мобресурса. Соответственно, нужно понимать, что призывать мы будем только тех, кто прошёл воинскую службу", — заявил эксперт в программе "Время покажет".