ВКС РФ уничтожили 220 военнослужащих Украины возле Краматорска

Согласно сводке Министерства обороны России по обстановке в зоне спецоперации, в Донецкой Народной Республике в районе города Краматорск воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили свыше 220 военнослужащих Украины. Высокоточный удар ВКС был нанесён по подразделениям 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Ранее сообщалось об уничтожении более 120 боевиков ВСУ и военной техники, в том числе РСЗО HIMARS, силами подразделения воздушно-десантных войск РФ. Часть вооружений досталась российским солдатам в качестве трофеев. В результате армия России предотвратила попытку наступления противника.