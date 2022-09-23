Согласно сводке Министерства обороны России по обстановке в зоне спецоперации, в Донецкой Народной Республике в районе города Краматорск воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили свыше 220 военнослужащих Украины. Высокоточный удар ВКС был нанесён по подразделениям 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Ранее сообщалось об уничтожении более 120 боевиков ВСУ и военной техники, в том числе РСЗО HIMARS, силами подразделения воздушно-десантных войск РФ. Часть вооружений досталась российским солдатам в качестве трофеев. В результате армия России предотвратила попытку наступления противника.
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