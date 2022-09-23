Беспилотник "Shahed-136" поразил цель в районе морского порта Одессы

Иранский ударный беспилотный летающий аппарат (БПЛА) "Shahed-136" поразил цель в районе морского порта Одессы. Об этом сообщают украинские паблики.

По их информации, ранее в небе над Одессой был замечен странный объект треугольной формы, летящий с характерным жужжанием. Заявлялось, что он был сбит ПВО.

Однако беспилотников, судя по всему, было два. Второй украинские военные пытались сбить, открыв по нему хаотичную стрельбу из автоматов.

Видимо, это им не удалось, так как появились сообщения о нескольких взрывах в районе порта. Местные жители говорят, что БПЛА попал по складу боекомплекта.

Ранее в Минобороны Украины заявили об уничтожении ВС РФ буксира в порту Очакова Николаевской области с помощью иранского дрона-камикадзе.