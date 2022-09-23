Генерал-лейтенант ВСУ о мобилизации в РФ: Принять превентивные меры уже сегодня

Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский признал, что мобилизация в РФ может закончиться для Украины разрушительно.

Забродский объяснил, что командование ВС РФ может сформировать до 120 батальонно-тактических групп из мобилизованных россиян, что сопоставимо с численностью "армии вторжения" 24 февраля.

"Такая массированность способна отодвинуть на второй план вопросы мотивации, уровня подготовки и оснащения российских войск. Вероятные последствия этого могут быть чрезвычайно разрушительными для ВС Украины", — выразил свою точку зрения представитель ВСУ.

Он отметил, что количество, а не умение российской армии может сыграть решающую роль в противостоянии России и Украины.

"Поэтому вполне целесообразным будет принятие нами превентивных мер уже сегодня”, — объяснил Забродский.

Ранее сообщалось, что армия Украины готовится к дальнейшим наступлениям.