Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский признал, что мобилизация в РФ может закончиться для Украины разрушительно.
Забродский объяснил, что командование ВС РФ может сформировать до 120 батальонно-тактических групп из мобилизованных россиян, что сопоставимо с численностью "армии вторжения" 24 февраля.
"Такая массированность способна отодвинуть на второй план вопросы мотивации, уровня подготовки и оснащения российских войск. Вероятные последствия этого могут быть чрезвычайно разрушительными для ВС Украины", — выразил свою точку зрения представитель ВСУ.
Он отметил, что количество, а не умение российской армии может сыграть решающую роль в противостоянии России и Украины.
"Поэтому вполне целесообразным будет принятие нами превентивных мер уже сегодня”, — объяснил Забродский.
Ранее сообщалось, что армия Украины готовится к дальнейшим наступлениям.
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