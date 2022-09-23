Отряд "О" проявил героизм у Таволжанки при прорыве к границе России боевиков ВСУ

Отряд "О" обнаружил две батальонные тактические группы нацистов, общей численностью свыше 2 тыс. "штыков".

Боевики предприняли попытку прорыва фронта в районе Таволжанки, чтобы через Сватово выйти к российской границе, сообщает "Русская весна".

Русские солдаты в десятикратном меньшинстве не оставили позиций и приняли бой.

Бойцам союзной армии оказывали поддержку ВКС и артиллеристы, нанося удары по бандеровцам. В результате боестолкновений противник героичесими усилиями отброшен, уничтожено немало техники и личного состава.