Отряд "О" обнаружил две батальонные тактические группы нацистов, общей численностью свыше 2 тыс. "штыков".
Боевики предприняли попытку прорыва фронта в районе Таволжанки, чтобы через Сватово выйти к российской границе, сообщает "Русская весна".
Русские солдаты в десятикратном меньшинстве не оставили позиций и приняли бой.
Бойцам союзной армии оказывали поддержку ВКС и артиллеристы, нанося удары по бандеровцам. В результате боестолкновений противник героичесими усилиями отброшен, уничтожено немало техники и личного состава.
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Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.