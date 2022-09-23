Российский беспилотный летательный аппарат из ВДВ, получивший героическое название "Призрак Херсона", каждый день охотится за националистами.
Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".
Беспилотник уничтожает боевиков ВСУ, бомбя бандеровцев и наводя на них артиллерию объединённых сил.
Видео из зоны специальной операции на Украине предоставляют военкоры портала.
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Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об активности украинских диверсантов в районе Пологов.