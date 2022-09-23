Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Генштаб ВСУ: армия РФ продолжает наступление и наносит удары БПЛА-камикадзе
Брутер о переходе Херсона и Запорожья к российскому праву: год — хороший срок
Международный театральный фестиваль Onlife IDEA Fеst стартует 1 октября
Минобороны Украины: с 24 февраля потери ВСУ — чуть более 9 тысяч человек
Мобилизованные могут хорошо заработать на СВО, если захватят технику врага
Sohu: европейцы потрясены советами властей, как пережить зиму
Военкор: налёт на Одессу иранских дронов-камикадзе — "проба пера"
Производство соли в России может остановиться из-за действий Казахстана
Отряд "О" проявил героизм у Таволжанки при прорыве к границе России боевиков ВСУ

"Призрак Херсона" продолжает уничтожение техники и боевиков ВСУ

Силовые структуры

Российский беспилотный летательный аппарат из ВДВ, получивший героическое название "Призрак Херсона", каждый день охотится за националистами.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Беспилотник уничтожает боевиков ВСУ, бомбя бандеровцев и наводя на них артиллерию объединённых сил.

Видео из зоны специальной операции на Украине предоставляют военкоры портала.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Призрак Херсона" продолжает уничтожение техники и боевиков ВСУ
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Глава ВГА Запорожской области: в районе Пологов обнаружили диверсантов

Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об активности украинских диверсантов в районе Пологов.

Глава ВГА Запорожской области: в районе Пологов обнаружили диверсантов
Беспилотник "Shahed-136" поразил цель в районе морского порта Одессы
Силовые структуры
Беспилотник "Shahed-136" поразил цель в районе морского порта Одессы
Политика. Новости и аналитика
Песков: сложно понять "истерическую реакцию" на частичную мобилизацию
Силовые структуры
Предоставлено видео, как БПЛА "Шахид" ударил по штабу ВМС Украины
Сергей Лебедев Музейные сокровища России разворованы, но кое-что ещё осталось Сергей Лебедев Андрей Николаев Ситуация на Балканах сейчас особо беспокоит Запад Андрей Николаев Любовь Степушова Решения Кремля о референдумах и мобилизации вызвали панику на Украине и Западе Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Зеленский возмутился тем, что Израиль ничего не дал Украине с начала конфликта
Силовые структуры
От удара ВС РФ по военному заводу в Николаеве вылетел за забор БТР
Решения Кремля о референдумах и мобилизации вызвали панику на Украине и Западе
Новости Украины
Решения Кремля о референдумах и мобилизации вызвали панику на Украине и Западе
Последние материалы
Брутер о переходе Херсона и Запорожья к российскому праву: год — хороший срок
Международный театральный фестиваль Onlife IDEA Fеst стартует 1 октября
Минобороны Украины: с 24 февраля потери ВСУ — чуть более 9 тысяч человек
Мобилизованные могут хорошо заработать на СВО, если захватят технику врага
Sohu: европейцы потрясены советами властей, как пережить зиму
Военкор: налёт на Одессу иранских дронов-камикадзе — "проба пера"
Производство соли в России может остановиться из-за действий Казахстана
Отряд "О" проявил героизм у Таволжанки при прорыве к границе России боевиков ВСУ
Политолог о требованиях Польши репараций: "Может быть, выставить свои счета"
Предоставлено видео, как БПЛА "Шахид" ударил по штабу ВМС Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников