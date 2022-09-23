"Призрак Херсона" продолжает уничтожение техники и боевиков ВСУ

Российский беспилотный летательный аппарат из ВДВ, получивший героическое название "Призрак Херсона", каждый день охотится за националистами.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Беспилотник уничтожает боевиков ВСУ, бомбя бандеровцев и наводя на них артиллерию объединённых сил.

Видео из зоны специальной операции на Украине предоставляют военкоры портала.

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