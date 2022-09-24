Военкор Котенок: иранскими дронами мы откроем охоту на HIMARS

Пока украинские боевики боятся частичной мобилизации в России и удара ядерной ракетой, настоящую опасность для ВСУ представляют иранские дроны-камикадзе.

Российские подразделения начали применять поставленные Тегераном беспилотники, дефицит которых ранее испытывали бойцы на передовой.

"Это БПЛА, который может вполне начать служить таким же инструментом, как "Хаймарс" — работать по передней линии", — заявил российский военкор Юрий Котенок.

По его словам, с помощью беспилотников-камикадзе российские бойцы откроют настоящую охоту на HIMARS.

"Условно — выпустил, и пусть ждёт "Хаймарс", САУ", — предложил репортёр.

Без западных реактивных систем и дальнобойных гаубиц ВСУ сразу потеряют весь запал и лишатся возможности стрелять по мирным городам Донбасса.

Ранее стало известно, что националисты обстреляли избирательный участок в Запорожской области, пытаясь уничтожить бюллетени.