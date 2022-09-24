Пока украинские боевики боятся частичной мобилизации в России и удара ядерной ракетой, настоящую опасность для ВСУ представляют иранские дроны-камикадзе.
Российские подразделения начали применять поставленные Тегераном беспилотники, дефицит которых ранее испытывали бойцы на передовой.
"Это БПЛА, который может вполне начать служить таким же инструментом, как "Хаймарс" — работать по передней линии", — заявил российский военкор Юрий Котенок.
По его словам, с помощью беспилотников-камикадзе российские бойцы откроют настоящую охоту на HIMARS.
"Условно — выпустил, и пусть ждёт "Хаймарс", САУ", — предложил репортёр.
Без западных реактивных систем и дальнобойных гаубиц ВСУ сразу потеряют весь запал и лишатся возможности стрелять по мирным городам Донбасса.
Ранее стало известно, что националисты обстреляли избирательный участок в Запорожской области, пытаясь уничтожить бюллетени.
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Иранский ударный беспилотный летающий аппарат "Shahed-136" поразил цель в районе морского порта Одессы.