Военкор Сладков: "Ещё немного, и линия фронта пройдёт по российским территориям"

Уже в ближайшее время линия фронта будет проходить по территориям Российской Федерации, заявил военкор Александр Сладков.

Он пояснил, что не имеет в виду сдачу союзными силами каких-либо позиций.

"Если народ проголосует, то Донбасс, Херсон и Запорожье вернутся в Россию", — уточнил репортёр.

В этом случае, отметил Сладков, специальная военная операция наполнится дополнительным смыслом.

"Не просто борьба с нацистами и опасной для нас антироссийской военщиной. Это еще и освобождение наших людей и новых российских территорий", — резюмировал журналист.

Ранее военный эксперт предупредил, что Киев готовится к "последнему штурму" Красного Лимана.