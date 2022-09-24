Уже в ближайшее время линия фронта будет проходить по территориям Российской Федерации, заявил военкор Александр Сладков.
Он пояснил, что не имеет в виду сдачу союзными силами каких-либо позиций.
"Если народ проголосует, то Донбасс, Херсон и Запорожье вернутся в Россию", — уточнил репортёр.
В этом случае, отметил Сладков, специальная военная операция наполнится дополнительным смыслом.
"Не просто борьба с нацистами и опасной для нас антироссийской военщиной. Это еще и освобождение наших людей и новых российских территорий", — резюмировал журналист.
Ранее военный эксперт предупредил, что Киев готовится к "последнему штурму" Красного Лимана.
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