Рожин: использование ВС РФ иранских БПЛА стало неприятным сюрпризом для ВСУ

Военный эксперт Борис Рожин проанализировал первый день применения иранских беспилотников "Шахид-126", которые армия России использует под названием "Герань-2". О наблюдениях он рассказал в своём авторском блоге Colonel Cassad.

По его мнению, БПЛА-камикадзе стали неприятным сюрпризом для ВСУ. Несколько дронов нанесли точечные удары, ликвидировав один из локальных центров принятия решений в Одессе. Рожин отметил, что противовоздушная оборона противника не смогла противостоять.

Эксперт назвал иранские дроны расходниками. Он считает, что их эффективность с учётом размазанности ПВО ВСУ по огромному фронту будет не меньше, чем в Йемене, Сирии и Ираке. В связи с этим выпуск БПЛА “Герань-2” всегда окупится, даже если до цели будет доходить не все.