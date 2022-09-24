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Рожин: использование ВС РФ иранских БПЛА стало неприятным сюрпризом для ВСУ

Силовые структуры

Военный эксперт Борис Рожин проанализировал первый день применения иранских беспилотников "Шахид-126", которые армия России использует под названием "Герань-2". О наблюдениях он рассказал в своём авторском блоге Colonel Cassad. 

По его мнению, БПЛА-камикадзе стали неприятным сюрпризом для ВСУ. Несколько дронов нанесли точечные удары, ликвидировав один из локальных центров принятия решений в Одессе. Рожин отметил, что противовоздушная оборона противника не смогла противостоять. 

Эксперт назвал иранские дроны расходниками. Он считает, что их эффективность с учётом размазанности ПВО ВСУ по огромному фронту будет не меньше, чем в Йемене, Сирии и Ираке. В связи с этим выпуск БПЛА “Герань-2” всегда окупится, даже если до цели будет доходить не все.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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