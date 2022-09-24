Нейтрализовали диверсантов, проникших на Запорожье с Украины 23 сентября

Проникшую на территорию Запорожской области диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), нейтрализовали.

ДРГ проникла с подконтрольной украинскому режиму территории, сообщает член ВГА области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Напомним, диверсанты на двух внедорожниках проникли в область в районе посёлка Полог и двинулись в сторону Розовки.

Администрация Запорожской области гарантировала вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет поймать боевиков националистической Украины.