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Представлено видео, как российские Су-25 уничтожают замаскированные позиции ВСУ

Силовые структуры

Министерство обороны России 24 сентября опубликовало видео с результативными боевыми вылетами Су-25.

Видео демонстрирует, как пара российских штурмовиков готовится к вылету, загружаются ракетами, летят к цели, после чего с кабрирования наносит удары по боевикам ВСУ. После этого боевые машины выполняют манёвры ухода, чтобы затруднить попадание по ним из переносных ЗРК.

МО РФ отмечает, что лётчики ВКС России нанесли ракетные авиаудары по военной технике националистического режима.

"В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ", — сообщает ведомство.

Самолёты после возвращения сразу готовятся к повторным боевым вылетам.

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Уничтожение штурмовиками Су-25 украинских замаскированных позиций
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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