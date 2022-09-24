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Силовые структуры

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что после окончания референдумов по вхождению в Российскую Федерацию Луганской, Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, Киеву будет поставлен ультиматум.

"Следующим шагом после 27 сентября будет ультиматум, который предъявит Москва Киеву. И звучать этот ультиматум будет так: "Либо Киев выводит свои войска за пределы границ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области, либо Российская Федерация будет вынуждена объявить Украине войну. Просто по факту нахождения украинских войск на своей территории", — подчеркнул он.

Ранее Стрелков заявил, что несогласных с референдумом Россия присоединит принудительно.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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