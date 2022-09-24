Евстафьев: "Мы перемололи Вооружённые силы Украины, их больше нет"

ВСУ после серьёзных потерь испытывают кадровый голод, поэтому Вашингтон уже фактически стал отправлять солдат НАТО на фронт.

Об этом сообщил кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, армия Украины, как самостоятельная армия, закончилась еще 23 февраля, и Запад "цементирует" фронт бойцами, которые хоть и не носят знаков НАТО, то де-факто являются силами военного блока.

Отсюда и поставки РСЗО киевскому режиму, о которых сказал Джон Кирби. И это новая форма "закамуфлированного участия альянса в конфликте".

"США до боли предсказуемые. Вопрос в том, чтобы нам всем — и политической части российского общества, и военной части — понять, что эта предсказуемость не изменится и действовать в соответствии с опережающей логикой событий, а не пытаться бить по хвостам", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал эксперт.

Также он отметил, что Запад исчерпали все запасы вооружений советского стандарта.

"Мы очень любим себя ругать, но здесь мы должны честно себя похвалить. Мы перемололи вооруженные силы Украины, их больше нет", — подытожил Евстафьев.